telecinco.es 07 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Carlos Sobera sorprende a Tania Medina y a una concursante por lo que hace con uno de los productos

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Ángela no ha tenido suerte durante la primera parte de su participación en ‘El precio justo’, pero no ha perdido las ganas de intentar hacerse con ‘El escaparate final’. Después de conseguir sobreponerse al resto de concursantes durante la ruleta, la participante, muy emocionada, se dispone a intentar hacerse con el premio final, siempre acompañada de su amuleto de la suerte.

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un set fotográfico formado por: focos, soportes, todo tipo de accesorios y tarjetas de memoria de alta velocidad. Todo ello para poder crear su propio estudio fotográfico.

Una bicicleta eléctrica, sigilosa, ágil y cómoda.

Un viaje a Tailandia de diez días, para dos personas: con vuelos, hoteles y experiencias incluidas.

Moto de diseño, con carácter y presencia.

Durante la presentación de los distintos premios, la concursante ha estado haciendo cuentas con su cuñado; sin embargo, el público no está de acuerdo con los precios que están acordados. Tras su primera aproximación, deciden variar de 13.300 euros a 14.500 euros.

A pesar de su firme convicción, después de darle muchas vueltas, han decidido subirlo a 17.000 euros. Mientras esperan a la resolución, la concursante del programa no puede esconder su angustia y, en distintas ocasiones, pide “al Señor” conseguir hacerse con el premio. “Lo necesito”, le explica la participante de ‘El precio justo’ a Carlos Sobera. Finalmente, se resuelve que Ángela no se lleva ‘El escaparate final’.