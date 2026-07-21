Josep Pedrerol, sobre la llegada de 'El Chiringuito' a Mediaset España: "Es más que televisión, es un fenómeno social"
"Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Eso es lo más importante", detalla el presentador
Josep Pedrerol llega a Mediaset España con ‘El Chiringuito’
Josep Pedrerol ha pronunciado sus primeras palabras después de hacerse oficial su fichaje por Mediaset España. El periodista se pondrá al frente de 'El Chiringuito' a partir de la próxima temporada y hablado sobre cuáles son sus sensaciones antes del gran estreno.
Con una sonrisa y señalando el nombre de 'Mediaset España', el presentador deja claro que "Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Creo que eso es lo más importante". El periodista, que ha firmado un acuerdo de larga duración con el grupo, se incorporará a partir de la próxima temporada para ponerse al frente de 'El Chiringuito'.
"Mediaset era una asignatura pendiente", destaca el comunicador antes de hablar sobre las claves de 'El Chiringuito': "Es un modelo que ha llegado a todas partes... que es más que televisión, es un fenómeno social".
Por últio, Josep Pedrerol deja claro que tanto él como su equipo llega "con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”.