"Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Eso es lo más importante", detalla el presentador

Josep Pedrerol llega a Mediaset España con ‘El Chiringuito’

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Josep Pedrerol ha pronunciado sus primeras palabras después de hacerse oficial su fichaje por Mediaset España. El periodista se pondrá al frente de 'El Chiringuito' a partir de la próxima temporada y hablado sobre cuáles son sus sensaciones antes del gran estreno.

Con una sonrisa y señalando el nombre de 'Mediaset España', el presentador deja claro que "Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Creo que eso es lo más importante". El periodista, que ha firmado un acuerdo de larga duración con el grupo, se incorporará a partir de la próxima temporada para ponerse al frente de 'El Chiringuito'.

"Mediaset era una asignatura pendiente", destaca el comunicador antes de hablar sobre las claves de 'El Chiringuito': "Es un modelo que ha llegado a todas partes... que es más que televisión, es un fenómeno social".

Por últio, Josep Pedrerol deja claro que tanto él como su equipo llega "con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”.