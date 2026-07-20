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Fiesta y música en la rúa de los campeones del mundo: Borja Iglesias DJ, Porro ‘speaker’ y los bailes de Lamine Yamal y Nico Williams

Rúa de la selección española
El autobús de la selección se ha convertido en una auténtica discoteca móvil para celebrar la segunda estrella. EFE
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La rúa de los campeones del mundo recorre este lunes las calles de Madrid para celebrar la ansiada segunda estrella. Tras pasar por Zarzuela y Moncloa, los jugadores han recorrido las calles de la capital en el autobús de la selección para dirigirse a Cibeles, donde levantarán la copa junto a toda la afición.

El recorrido está siendo una auténtica fiesta a bordo del autobús, con mucha música y fiesta. Los jugadores han protagonizado divertidos momentos en un ambiente de máxima celebración.

Borja Iglesias ameniza el recorrido de DJ

Borja Iglesias de DJ
Borja Iglesias de DJ. Informativos Telecinco

Pubill, Ferran Torres y Llorente, sin camiseta y bebiendo vino en copa de cristal

Llorente, Ferran y Pubill
Llorente, Ferran y Pubill. Informativos Telecinco

Cucurella y Baena, con las mangas cortadas

Cucurella y Baena
Cucurella y Baena. Informativos Telecinco

Llorente sirve vino a Baena

Llorente sirve vino a Baena
Llorente sirve vino a Baena. Informativos Telecinco

El 'perreo' de Grimaldo, Raya, Zubimendi y Laporte

Los jugadores bailan sin parar en la rúa
Los jugadores bailan sin parar en la rúa. Informativos Telecinco

Pedro Porro, 'speaker' de la rúa

Pedro Porro
Pedro Porro. Informativos Telecinco

Lamine Yamal y Nico Williams lo dan todo

Lamine Yamal y Nico Williams lo dan todo
Lamine Yamal y Nico Williams lo dan todo. telecinco.es
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