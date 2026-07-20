Fiesta y música en la rúa de los campeones del mundo: Borja Iglesias DJ, Porro ‘speaker’ y los bailes de Lamine Yamal y Nico Williams
El autobús de la selección se ha convertido en una auténtica discoteca móvil para celebrar la segunda estrella
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La rúa de los campeones del mundo recorre este lunes las calles de Madrid para celebrar la ansiada segunda estrella. Tras pasar por Zarzuela y Moncloa, los jugadores han recorrido las calles de la capital en el autobús de la selección para dirigirse a Cibeles, donde levantarán la copa junto a toda la afición.
El recorrido está siendo una auténtica fiesta a bordo del autobús, con mucha música y fiesta. Los jugadores han protagonizado divertidos momentos en un ambiente de máxima celebración.