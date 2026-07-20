El autobús de la selección se ha convertido en una auténtica discoteca móvil para celebrar la segunda estrella

Ferran Torres se sincera junto a Ibai Llanos sobre su peor momento: "Al final todo llega con trabajo... y así ha sido"

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La rúa de los campeones del mundo recorre este lunes las calles de Madrid para celebrar la ansiada segunda estrella. Tras pasar por Zarzuela y Moncloa, los jugadores han recorrido las calles de la capital en el autobús de la selección para dirigirse a Cibeles, donde levantarán la copa junto a toda la afición.

El recorrido está siendo una auténtica fiesta a bordo del autobús, con mucha música y fiesta. Los jugadores han protagonizado divertidos momentos en un ambiente de máxima celebración.

Borja Iglesias ameniza el recorrido de DJ

Pubill, Ferran Torres y Llorente, sin camiseta y bebiendo vino en copa de cristal

Cucurella y Baena, con las mangas cortadas

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Llorente sirve vino a Baena

El 'perreo' de Grimaldo, Raya, Zubimendi y Laporte

Pedro Porro, 'speaker' de la rúa

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