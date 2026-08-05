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A Marijo, la veterana de '¡Allá tú!', le ha tocado jugar y lo ha hecho acompañada por su pareja, Roberto, que le ha estado asesorando en sus decisiones, aunque ella ha dejado claro desde un primer momento que iba a basarse en las cartas del tarot. "Para algo tengo a mis Arcanos", le ha dicho a Juanra Bonet.

Aunque para la decisión final ha decidido seguir el consejo de su pareja, que le ha dicho que era mejor aceptar la oferta de la banquera y quedarse los 2.500 euros antes que arriesgarse a descubrir si en su caja estaban los 50 o los 5.000 euros.

En un momento del programa, la pareja ha desvelado la curiosa manera en la que se conocieron. "Aparqué el coche al lado del Ayuntamiento, pasé por la plaza, estaba ella, nos miramos, nos sonreímos, nos pusimos a hablar y a las 02:30 me marché", ha comentado Roberto, revelando así que se gustaron al verse por la calle y que estuvieron doce horas hablando hasta que se despidieron.

Juanra Bonet se ha quedado muy sorprendido y Marijo le ha explicado que tuvo claro que Roberto iba a ser su amor desde que lo vio: "Yo sabía que era él porque yo se lo pedí al Olentzero, yo estaba muy harta e hice una lista pidiendo a un chico de 1,90, de pelo largo, heavy, motero... Lo vi y dije: '¡Es él!'".