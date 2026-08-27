Peter no lo tiene nada claro y se debate entre seguir jugando o plantarse: ''Es complicado ahora''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Peter llegó al plató de '¡Allá tú!' acompañado de su inseparable amiga Sonia, dispuesto a todo desde el primer instante. El concursante confesaba desde el primer momento que uno de sus sueños es crear un parking de autocaravanas, por eso va a por todas en el concurso.

Durante todo el concurso la tensión no desapareció ni un segundo, en un momento dado, la banquera hizo llegar a Peter una oferta de 4.590 euros, pero el concursante rechazó con determinación, convencido de que la suerte estaba de su lado.

El tramo final del programa llegó con el corazón en un puño. Con varias cajas todavía por abrir, Peter se enfrentó a la decisión más difícil de la tarde, la banquera le ofrecía 7.290 euros y él se lo pensaba: ''Es complicado ahora''.

Finalmente, el concursante decidía no jugársela y aceptar la oferta de la banca: ''Me gusta jugar, pero también me gusta esta cifra y me la voy a quedar''. Poco después, Juanra Bonet descubría lo que escondía su caja: ni más ni menos que los 25.000 euros, justo lo que el concursante pensaba.