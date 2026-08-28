David toma una decisión y se lleva una sorpresa con lo que había en su caja: ''Vamos a dar un poco de juego''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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David llegó al plató de '¡Allá Tú! ' acompañado al concurso de su prima Irune, quien logró estar presente en el plató gracias a un esfuerzo de última hora, ya que su novia y su hermana no habían podido asistir.

Durante su concurso, David compartió con el presentador y el público su faceta de inventor, hablando de los proyectos que había desarrollado durante la pandemia y de otro que aún tenía en fase de desarrollo, dándose a conocer así un poquito más.

A lo largo del programa, los concursantes fueron destapando cajas con premios de todo tipo, y David recibió distintas ofertas, pero rechazaba todas.

Pero el momento más importante llegó al final. Con las cajas más valiosas ya fuera del panel, David se encontró ante una decisión crucial: solo quedaban 10 céntimos, 750 euros o 12.500 euros, y llegaba el momento de tomar la decisión.

La banquera le ofrecía 3.913 euros, el concursante lo meditaba: ''Vamos a dar un poco de juego'', pero finalmente decidía plantarse, aunque con miedo a lo que podría esconder su caja.

Tras plantarse, Juanra Bonet daba un paso al frente y descubría lo que la caja de David escondía, ni más ni menos que los 10 céntimos, por lo que el concursante se marchó muy contento por haber tomado la decisión correcta.