Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial que analizará el incendio de Los Gallardos

Carlos Franganillo presentará un informativo especial en 'Informativos Telecinco' tras el incendio de Los Gallardos, Almería

Aumentan a 10 la cifra de las personas desaparecidas en el incendio de Los Gallardos, en Almería: hay 13 muertos

Compartir







AlmeríaEl incendio en Los Gallardos, Almería, se ha cobrado ya la vida de 13 personas y ha dejado una cifra de 10 desaparecidos. Los equipos de INFOCA han permanecido toda la noche enfriando el terreno en Los Gallardos y mantendrá batidas en busca de víctimas del incendio.

En 'Informativos Telecinco' seguimos con nuestros equipos desplegados en la zona. A la zona de Los Gallardos también ha viajado Carlos Franganillo. El director y presentador de 'Informativos Telecinco' presentará esta noche un informativo especial desde la zona arrasada por las llamas para analizar lo sucedido.

PUEDE INTERESARTE Ascienden a 13 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos, Almería

El informativo especial que analizará la carencia de la gestión forestal en España

El periodista califica el incendio desde la localidad almeriense de Bédar como el "más mortífero en España en lo que va de siglo".

"Es uno más dentro de una cadena de grandes fuegos en un año que promete ser muy complicado. Hemos registrado más de 300 grandes fuegos en lo que va de año con la quema de 62.000 hectáreas. Es el doble de lo habitual a estas alturas del año. Por eso, esta noche vamos a traer el informativo aquí. El informativo de las 21:00 horas, un informativo especial para hablar de lo que ha ocurrido en Almería, sin duda, pero también de veranos cada vez más difíciles en la lucha contra los incendios por el cambio climático, pero también por la gestión de nuestros montes", detalla el presentador de 'Informativos Telecinco'.

Además, Carlos Franganillo también ha desvelado que en este informativo especial "hablaremos también de la carencia de la gestión forestal, estaremos con expertos, con personas que luchan contra el fuego cada verano y que lo tienen cada vez más difícil, se ven cada vez más superados por estos megaincendios de nueva generación. Lo vamos a ver todo eso a partir de las 21:00 horas en este informativo especial".

PUEDE INTERESARTE El reencuentro con el guardia civil que rescató a sus hijos en el incendio de Los Gallardos

El incendio de Los Gallardos, en Almería

Este informativo especial llega después de que el número de denuncias por desaparición en el incendio forestal originado en Los Gallardos haya aumentado a 10, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en 13, tras confirmarse que el último deceso corresponde a una ciudadana inglesa de 93 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento de los desaparecidos se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.

Por su parte, la decimotercera víctima mortal es una mujer de 93 años y origen británico que fue evacuada herida de gravedad y que finalmente ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Salvo este caso hospitalizado, el CID subraya que aún no se puede precisar la identidad ni la nacionalidad de los otros 12 fallecidos hallados en las zonas calcinadas. El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de todos ellos, siendo la genética el único método primario de identificación viable en este momento.

Para lograr la identificación oficial, las fuerzas de seguridad trabajan en estrecha colaboración con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia. El objetivo es obtener los perfiles de ADN de los familiares para realizar el cotejo correspondiente, un proceso que las autoridades confían en resolver en un corto periodo de tiempo.