Los rescatistas se quejan de que no hay apoyo y que faltan medios para retirar los escombros

Carlos Franganillo intenta acceder a La Guaira, la zona cero de los terremotos en Venezuela: "La situación es extremadamente difícil"

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El presentador Carlos Franganillo se ha desplazado a La Guaira, la zona cero de los terremotos en Venezuela. Ahora mismo, este lugar está fuertemente militarizado para facilitar las labores de emergencias. En las imágenes del equipo de Telecinco se aprecia como un destino de verano se ha convertido en un auténtico escenario de guerra.

Franganillo se ha trasladado hasta la zona donde están las fallas de San Esteban. "Las ondas de choque que procedían del epicentro lo destrozaron todo", ha señalado el presentador. Los edificios están derrumbados y mucha gente "está durmiendo en los parques porque tienen miedo de estar bajo un techo". Los venezolanos ocupan plazas y estadios para pasar la noche sin riesgo a acabar bajo los escombros.

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"El nivel de devastación es enorme", lamenta Franganillo

Los rescatistas se quejan de que no hay apoyo y que faltan medios para retirar los escombros. El punto de registro de voluntarios se encuentra en Caracas y ya está totalmente colapsado: la carretera de acceso está muy atascada y la angustia crece. Los voluntarios se quejan de que no se puede pasar y que ni los médicos pueden hacerlo.

La desesperación y el desamparo aumentan por momentos en un Estado que está sobrepasado por la tragedia. "Hay muchos nervios y ya llegan las maquinarias para ayudar pero el nivel de devastación es enorme", relata Franganillo. Los familiares buscan a las víctimas de los terremotos que todavía no han aparecido mientras llega la ayuda.

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Los cuerpos de las personas fallecidas yacen en la calle a la espera de ser recogidos

Los cuerpos de las personas fallecidas y rescatadas en las últimas horas están en las calles tapados a la espera de que los recojan. Las morgues están totalmente desbordadas y los restos de las víctimas no paran de amontonarse. Mientras, los rescatistas se emocionan cuando consiguen sacar a una persona con vida de debajo de los escombros.

Algunos ciudadanos, que se cansaron de esperar, arriesgan sus vidas subiéndose a lo que queda de las azoteas de los edificios en un intento desesperado de buscar supervivientes.