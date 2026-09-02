Traiciones, lágrimas y hogueras demoledoras: vuelve 'La isla de las tentaciones', muy pronto, a Telecinco

Hay nuevas imágenes para ti: disfruta ya de el avance de la undécima edición de 'La isla de las tentaciones'

De 'cuchufleta' a 'gatico': las parejas desvelan en el casting sus motes cariñosos

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Todo está preparado para el regreso de 'La isla de las tentaciones'. La undécima edición del reality comienza muy pronto en Telecinco y tenemos las primeras imágenes para ti.

En esta nueva entrega, los protagonistas se enfrentarán a una experiencia que marcará un antes y un después en sus relaciones. Las traiciones darán paso a las lágrimas y viviremos momentos de máxima tensión que no dejarán a nadie indiferente.

Las hogueras, lejos de ser un espacio de reflexión, se convertirán en el escenario de la confrontación definitiva, donde las mentiras caerán por su propio peso. ¿Listos para que vuelva a arder el Caribe? Regresa 'La isla de las tentaciones 11' y los castings ya prometen drama del bueno.

Disfruta del primer casting completo de 'La isla de las tentaciones 11' en Mediaset Infinity