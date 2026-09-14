telecinco.es 14 SEP 2026 - 10:03h.

Alma Bollo sufre una lesión que, aunque ha mejorado con el tratamiento, desaconseja su continuidad en 'Supervivientes All Stars'

Su madre intentaba animarla en directo y su entorno le dedicaba palabras de ánimo en redes sociales, aunque no podían disimular su sorpresa

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“Estoy jod***”, confesaba Alma Bollo a Sandra Barneda. Conectaba con el programa recostada en la cama y es que el equipo médico había tenido que evacuarla de la playa a consecuencia de un fuerte dolor de cuello y espalda. Alma no quería abandonar, pero el parte de los médicos de 'Supervivientes All Stars' era claro y la decisión conmocionaba a todos.

La lesión que sufrió Alma

“Tengo mucha fatiga”, decía tumbada sobre la arena de la playa. Alma contenía el aliento intentando contralar el dolor, pero decía a sus compañeros que no se podía levantar. Finalmente, el equipo médico la atendía, ella le explicaba que el problema era su cuello y los médicos decidían evacuarla de la playa.

El dolor continuaba, la sometían distintas pruebas médicas y Sandra Barneda leía en directo el dictamen de los médicos: “Se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria, con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello, se va a proceder a su traslado a España”.

Raquel Bollo interviene en directo

Alma se tapaba la cara con las manos, le daba mucha rabia que esto le pase a los dos días de concurso cuando en su anterior etapa pasó 109 en la playa. Sin embargo, su madre le recordaba que lo primero es la salud y que tiene dos hijos que la necesitan: “No te crucifiques, ya vivimos esto con tu hermano y ahora te ha tocado a ti. Te quiero más que a mi vida”.

“Campeona ¿Has escuchado cómo te han aplaudido? Vida mía, tú te creces ante las adversidades y has pasado por cosas más duras, no pasa nada”, la consolaba su madre y no era la única. A través de las redes sociales hemos visto la reacción de parte de su entorno, como Tania Medina, que escribía: "La situación me ha hecho recordar cuando yo estuve malita también, ella y su madre son maravillosas, me ha dado mucha pena porque sé cómo se pasa ¡Ánimo, bonita!"

Amor Romeira también demostraba todo su apoyo a su amiga y le recordaba: "La salud es lo primero, hermana, en lo poco que has estado has sido el mejor salto y protagonista. Orgullosa de ti. Te quiero".

También le escribía Triana del Alba: "Eres una guerrera, única y valiente, no tienes que demostrar nada. Sé que en el otro concurso te quedaste con la espinita de sentir que no llegaron a entenderte, pero habrá más oportunidades".

Alma Bollo se despide de sus compañeros

Tras escuchar el dictamen de los médicos, Alma conectaba en directo con la palapa y, nada más verla, más de uno intuía lo que le iban a decir. Yulen se quedaba sin palabras, Rosa se echaba las manos a la cabeza y Alma confirmaba sus peores temores: "No puedo continuar (...) Sabéis que tenía muchas ganas e ilusión pero a veces no todo sale como uno espera. Muchas gracias a todos por haber compartido conmigo, espero que os vaya genial, sois unos súper supervivientes. Desde fuera os estaré apoyando".

"¡Te queremos, Alma!", le gritaban ellos.

Un nuevo concursante se suma a la aventura

Tras el abandono de Alma Bollo, este martes 15 de septiembre se incorporará un nuevo concursante al reality y lo hará "con salto del helicóptero incluido" tal y como anunciaba Sandra Barneda.