Las imágenes de Daniella Bustamante junto a Paula Echevarría saliendo de una clínica estética

Fiesta 13 SEP 2026 - 18:20h.

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El pasado mes de agosto Daniella Bustamante alcanzaba la mayoría de edad, marcando así un antes y un después en su proyección pública. Durante su infancia, sus padres, la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante, protegieron con celo su privacidad, pero al alcanzar los 18 años la joven ha comenzado a dar sus primeros pasos en la vida pública y el entorno de la moda.

Con absoluta naturalidad, Daniella ha despertado un enorme interés en las revistas del corazón y las plataformas digitales, coincidiendo este salto al foco mediático con una nueva e importante etapa vital, ya que Daniella acaba de iniciar sus estudios universitarios en el grado de Marketing y Relaciones Públicas.

Y es que Daniella se está convirtiendo a pasos agigantados en la heredera directa del estilo, la elegancia y la depurada imagen de su madre, alguien con quien comparte una complicidad especial y una estrecha relación.

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Las imágenes de Daniella junto a su madre

'Fiesta' ha mostrado en exclusiva unas imágenes en las que puede apreciarse la complicidad que existe entre ambas saliendo juntas de una conocida clínica estética hace tan solo unos días. Daniella, que ya ha mostrado en redes sociales su interés por los cuidados personales, cuenta con el mejor aval posible, ya que Paula Echevarría se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes referentes de lifestyle en España.