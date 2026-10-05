telecinco.es 05 OCT 2026 - 16:40h.

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre

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La mañana de este lunes, Pedro Sánchez ha comparecido para anunciar el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. El doctor Cabrera ha visitado el plató de ‘Vamos a ver’ y ha analizado tanto los gestos como el aspecto del presidente del Gobierno durante el anuncio.

"Este hombre sabe que tiene que aparentar", ha comenzado al ver el momento justo en el que Sánchez anuncia el adelanto electoral. "Aparenta aunque le duela. Él sabe aparentar. A él le traicionan siempre los maseteros, que son los músculos con los que masticamos. A veces aprieta los dientes, tendrá bruxismo, y esa contractura es donde él tiene toda la agresividad", ha añadido.

"Pedro Sánchez ya está en campaña"

Acto seguido, el doctor ha asegurado que "está muy entrenado": "Por lo demás, mira al frente, claro, mueve las cejas al unísono... Es que lleva ocho años practicando. Tiene que transmitir eso. Este hombre ya está en campaña y controla el escenario. El traje es un uniforme perfectamente estudiado, un gris con un azul... Y él está transmitiendo tranquilidad".

Posteriormente, el doctor Cabrera ha analizado el momento en el que el presidente ha hablado sobre la oposición: "Es increíble. ¿Cómo puede decir esto? Esto no lo puede decir un demócrata en su sano juicio. Es un maestro del engaño y del trampantojo".