telecinco.es 06 OCT 2026 - 10:40h.

Rubén tuvo que dar explicaciones a su suegra de lo que había pasado en 'La isla de las tentaciones'

“Me dijiste que os ibais a ir juntos”, le reprochaba Chari a Rubén, preguntándole qué había hecho para que la llevaran hasta allí

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Rubén tuvo que acudir a una improvisada hoguera en 'La isla de las tentaciones' en la que no encontró a su chica. Su suegra, Chari, viajó hasta allí para ver qué había pasado entre su hija y su yerno dando lugar a una tensísima hoguera. Pero ¿Cómo la vivieron los protagonistas?

En plena fiesta, la luz de la tentación sonaba y no era por algo que estuviera ocurriendo en la villa de las chicas, era porque Sandra Barneda anunciaba a Rubén que la hoguera se había encendido para él.

Rubén acudía allí esperando ver a su chica pero encontró a su suegra, Chari. La madre de Gema le preguntaba por qué estaba ahí nada más llegar, quería saber qué había hecho para que la llevaran hasta allí y él se defendía asegurando que la primera alarma la hizo saltar su hija.

“Me dijiste que os ibais a ir juntos”, le reprochaba ella y él se defendía: “Le pedí que no hablara ml de nosotros y lo ha hecho constantemente y todas mis imágenes han sido de ella con el mismo. Yo se lo hice hace tres años y medio ¿Ahora tengo que pagar por ello cuatro años después? Me ha traído aquí para humillarme y dejarme”.

Chari defendía que su hija ha sido infiel nunca y se escudaba en que si su hija había hecho algo es porque antes había visto otra coas de su chico. “Si ella ha visto eso… lo más normal es que ella también lo haga. Dijo que no iba a hacer nada de lo que he visto, pero te gustan todas, ya sabemos que le puso los cuernos con un montón”, acusaba Chari.

Pero hay más y es que Chari desvelaba que Rubén es el más celoso de los dos en la pareja. Él lo reconocía y también que no podría perdonarle que sobrepasara los límites con su soltero: “No me gustaría que ellos se peleasen y se fuese cada uno por un lado, pero si no pueden estar juntos, lo mejor es eso”, decía ella.

“No sé si este es el final de mi relación”, reconocía él al final de la hoguera.

Las bonitas palabras que Gema dedica a su madre

Pero ¿Cómo han vivido la emisión del programa? “Bueno, toca lo que toca”, decía Gema en sus redes sociales y nos mostraba cómo veía el programa con el resto de las chicas en mitad de un viaje.

Ya por la noche, publicaba un vídeo de imágenes con su madre diciendo: “No puedo dormir así que aprovecho para recordarte que estoy MUY ORGULLOSA de ser tu hija y que te amo con toda mi alma”.

Además, daba las gracias por estar a su lado: “Millonaria porque aún puedo correr a los brazos de mi madre si el mundo se me está cayendo encima”.

Rubén opta por la ironía en redes sociales

Por su parte, Rubén publicaba una imagen en la que preguntaba a sus seguidores: “¿Qué pesa más, la jaca o el capítulo de esta noche?”, decía mientras hacía pesas.