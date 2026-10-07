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La novia embarazada de Busi, de Girona, no aguanta tanta emoción y le pide plantarse: “Stop, esto no aguanta más”

La novia embarazada de Busi, de Girona, no aguanta tanta emoción y le pide plantarse: “Stop, esto no aguanta más”
Busi y su pareja jugando en '¡Allá tú!'. telecinco.es
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Busi, de Girona, ha salido a jugar a esto de las cajas y lo ha hecho en compañía de su mujer y su hija Stela, a puntito de nacer. El concursante se ha guiado de su intuición y con sus tres números favoritos en juego ha decidido tirar del freno del mano ante los nervios que estaba viviendo la futura mamá.

Busi además, de un gran guerrero de auras, es enfermero en salud mental y un hombre muy detallista. Ha sorprendido a su esposa con un babero para su bebé muy especial y nos ha emocionado con su historia personal. Su jugada en ‘¡Allá tú!’ ha comenzado con altibajos, pero en nada su panel se ha convertido en una fantasía verde, muy verde.

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Con todo el panel teñido de verde, el concursante ha tenido claro que tenía que seguir jugando y la emoción ha ido en aumento. El concursante ha llegado a triturar más de 17.000€ antes de que su novia le dijera que: “Stop, esto no aguanta más”.

Dale al PLAY y disfruta de una de las jugadas más bonitas que ha vivido ‘¡Allá tú!’.

Las mejores jugadas de ‘¡Allá tú!’ en Mediaset Infinity

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