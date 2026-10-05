El concursante sigue el consejo de la mayoría y se atreve a triturar casi 20.000€

La banquera sorprende a Damián, de Jaén, con una propuesta inesperada en su primer día en ‘¡Allá tú!’

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Fran, de Almería, nos contó hace tan solo 7 programas que tenía marido y mujer, y en esta ocasión le ha tocado salir a jugar a esto de las cajas con su esposa. El concursante ha seguido las indicaciones de la tía Mercedes, con dotes adivinatorias y se ha enfrentado a un panelazo.

En compañía de unos de los miembros de su “Trimonio”, Fran de Almería ha ido abriendo las cajas según le había marcado la tía Mercedes y el panel se ha ido convirtiendo en un auténtico sueño para cualquier concursante de ‘¡Allá tú!’. Incluso, Juanra Bonet ha exclamado un: “Esto, ¿Qué es?”.

Pilar, de Ávila, que le ha pedido a Juanra Bonet que sea su sustituto cuando ella salga a jugar y le ha puesto a ensayar con sus baritas adivinatorias, le ha dado la opción a Fran de abrir o no su caja. La jugada no podía ser mejor y aunque, él se lo ha pensado, todos le han animado a triturar una oferta de la banquera de 19.290€.

¿Se habrá arrepentido Fran, de Almería? ¿Ha llegado hasta el final? ¿Qué escondía la caja número 5? Dale al PLAY y disfruta de una jugada irrepetible.

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