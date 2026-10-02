La banquera sorprende a Damián, de Jaén, con una propuesta inesperada en su primer día en ‘¡Allá tú!’
El concursante de Jaén sale a jugar con la L de novato en el pecho
El inesperado final de la jugada de Mari Jose, de Araba: “Nunca he ganado a ningún juego”
Lo de Damián, de Jaén, ha sido llegar y salir a jugar a esto de las cajas. El concursante se ha llevado una gran sorpresa, pero el azar es caprichoso. El enfermero ha decidido jugar sobre seguro y ha caído en la tentación que la banquera le ha puesto delante.
Experto en encontrar venas, Damián, de Jaén, nos ha presentado a su novia, que, igual que él es enfermera, de Jaén y trabaja junto a él en Barcelona. Llevan juntos desde los 12 años, han ido compartiendo la tirada y tenían claro que lo que ganaran era para celebrar su boda.
La banquera ha ido poco a poco tentando al concursante andaluz e incluso, le ha propuesto marcar un gol con el palo de hockey que escondía el panel de ‘¡Allá tú!’. Propuesta que Damián ha aceptado. Poco a poco han ido desapareciendo los grandes premios y aunque tenía varias cajas superiores todavía en juego, Damián ha preferido jugar sobre seguro y aceptar una buena oferta de la banquera, ¿Ha hecho un buen negocio?
¿De cuánto era la oferta de la banquera? ¿Qué escondía la caja de Damián? Dale al Play y disfruta con una jugada llena de sorpresas.
Descubre la jugada completa de Damián, de Jaén, en el programa completo en Mediaset Infinity