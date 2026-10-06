El malagueño se lo piensa mucho ante la penúltima oferta de la banquera: “Quiero jugar”

Fran, de Almería, en shock ante un panel alucinante: “Esto es un sueño”

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Javi Peña, de Málaga, ha salido a jugar a esto de las casas y aunque ha comenzado muy mal, ha tirado de la estampita de San Juanra Bonet y la cosa ha cambiado de forma radical. Eso sí, a solo tres cajas del final ha tenido que decidir si jugar o asegurar una buena oferta.

El concursante malagueño ha jugado en compañía de un buen amigo y ha vivido más de un altibajo que otro. Nos ha contado el dilema que tiene junto a su pareja para elegir el nombre de su futura hija y ha dejado al presentador mudo en dos ocasiones: le ha confesado que tiene una caseta en la Feria de Málaga y le ha rezado una oración a San Juanra Bonet.

Superado el shock, Javi Peña ha tirado para delante y ha llegado a triturar casi 9.000€ en busca de los 75.000€ que podía tener su caja. ¿En qué momento se ha plantado? ¿Qué contenía su caja? ¿Ha llegado hasta la última oferta de la banquera? No te pierdas la jugada de Javi Peña, de Málaga, en ‘¡Allá tú!’.

Las mejores jugadas de ‘¡Allá tú!’ en Mediaset Infinity