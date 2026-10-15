José, de Murcia, sigue su intuición hasta el final: “Mi abuelo tenía gallinas”

El concursante cambia de caja en el último momento convencido de que algo bueno le está esperando

Carla, de Cáceres, se la juega hasta el final: “Una piedra pómez o 5.000€”

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José, de Murcia, ha salido a jugar esto de las cajas y en el momento que ha visto el contenido del panel junto a su hermana, ambos han tenido claro que era su panel y que había que jugarlo hasta el final.

El concursante llevaba muy poquitos días en ‘¡Allá tú!’, pero no le ha importado salir a jugar porque tenía muchas ganas de probar su suerte y conseguir dinerito para seguir formándose como actor. Al ver que su panel contenía un gallinero, él y su hermana, han tenido claro que era una señal del destino porque su abuelo tenía gallinas: “Es nuestro panel”.

La jugada ha comenzado muy bien, pero al salir los dos grandes premios había que empezar a pensarse bien las jugadas. José ha llegado a tener en su mano más de 18.000€, pero algo le decía que tenía que seguir y no se ha equivocado. El concursante ha decidido jugar hasta escuchar la última oferta de la banquera, pero en esta ocasión no había oferta.

¿Qué escondía la caja de José, de Murcia? ¿Tenía razón con su corazonada? Dale al Play y disfruta con una bonita y emocionante jugada.

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