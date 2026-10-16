Emocionantísima jugada de Susana, de Sevilla: un embarazo y un premio millonario

Susana anuncia que está embarazada: “Llegamos uno a ‘¡Allá tú!’ y nos vamos dos

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Tras 27 programas en ‘¡Allá tú!’, Susana, de Sevilla, ha salido a jugar a esto de las cajas y lo ha hecho con una preciosa noticia que anunciar y en compañía de su hermano, a quién la vida le ha dado una segunda oportunidad.

Con mucha emoción y nervios, Susana nos ha contado que llegó a ‘¡Allá tú!’ siendo una y se va siendo dos. Está embarazada de tres meses y no puede estar más feliz. Nos ha contado que quería el dinerito para dar la entrada de una casa, ayudar a su hermano que tuvo un grave accidente de tráfico y para el bebé que viene en camino.

Ella tenía claro que igual hacía caso a su tío y se marchaba del programa con la primera oferta de la banquera, pero el panel se ha ido poniendo muy bonito y su hermano le ha animado a llegar a triturar más de 14.000€.

Los nervios no le iban demasiado bien para lo suyo y ha tenido claro que se iba a plantar le ofreciera la banquera lo que le ofreciera porque los dos grandes premios seguían en juego. ¿Cuánto le ha ofrecido? ¿Se ha terminado plantando? Dale al PLAY y disfruta de una jugada llena de emoción.

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