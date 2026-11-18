telecinco.es 18 NOV 2026 - 10:10h.

Náyades y Nacho protagonizaban un tenso reencuentro en 'El debate final' de 'La isla de las tentaciones'

En el debate final salían a la luz unos mensajes que cuestionaban la fidelidad de Andrea a Náyades

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El debate final de 'La isla de las tentaciones' ha estado protagonizado en parte por una polémica entre Náyades, Nacho y Andrea. Tras un tenso reencuentro de su pareja, salían a la luz unos mensajes que cuestionaban la fidelidad de Andrea... Sin embargo, Náyades hacía una publicación poco después que, para Andrea, era "callar bocas".

Todo empezaba con el reencuentro de Nacho y Náyades, ella ha reflexionado, cree ahora que quizá entraron en el programa "siendo más amigos que novios" y esta afirmación provocaba el enfado de su ex: "Eso lo dices ahora, pero antes decías que soy el hombre más completo del mundo, no vale ahora tirar por tierra todo. No es cierto".

En cuanto a sus sentimientos por Andrea, Náyades comentaba que le "quiere" mucho, que siente una conexión increíble y que está "enganchadísima" a él. Sin embargo, Andrea no dudaba en decirlo: "Yo sí estoy enamorado".

Náyades llora ante el cara a cara de Nacho y Andrea

Nacho cuestionaba al italiano, cree que tiene "el papel muy bien aprendido" y se enfrentaba con el italiano. "Actúa como un niñato, solo sabe hacer bromas con mi apellido", le acusaba y el cara a cara acababa por pasarle factura a Náyades, que se sentía "culpable": "Estoy disociada, esta situación me supera".

Finalmente salían a la luz los mensajes que cuestionaban la fidelidad de Andrea. Primero era Sthefany la que intervenía en el programa, aseguraba que ella y Andrea "se liaron" antes de que él acudiera como soltero a 'La isla de las tentaciones', estuvieron quedando y, de repente, desapareció para irse al programa.

Tras la polémica, el programa mostraba los pantallazos de los mensajes en los que Andrea le propuso en abril un viaje a Pescara: "Estamos hablando de meses antes", se defendía Andrea. Además, Náyades le defendía: "Andrea me enseñó estos mensajes y pongo la mano en el fuego por él".

Náyades presume de relación con Andrea

Sin embargo, la polémica no ha pasado factura a la pareja o, al menos, así lo demuestran sus redes sociales. Náyades ha publicado una secuencia de fotos de lo que han sido estos meses junto a Andrea. Les vemos en autobús o en coche, en la playa o paseando, en ascensor o en el gimnasio... Unas imágenes que explicaba con estas palabras: "Hay conexiones que no se fuerzan, miradas que dicen más que mil palabras y sentimientos que, por mucho que intentes explicar, nunca encontrarás las palabras suficientes para describirlos".

Para ella, ha sido una "suerte" coincidir con él, conectar y que "entre tantas personas" sus caminos se "cruzaran": "Porque creemos en nosotros, en lo que estamos creando y en todo lo bonito que todavía está por venir".

"Hay cosas que no se explican, solo se sienten. Y qué bonito sentir que nos hemos encontrado", concluía ella y Andrea republicaba este post con dos sencillas palabras: "Callando bocas".