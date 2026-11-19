telecinco.es 19 NOV 2026 - 11:53h.

La amistad de Raquel Bollo y Belén Esteban se rompió cuando Raquel consideró que su amiga no había estado a la altura durante la participación de sus hijos en 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez recordaba una polémica que distanció mucho a las antes amigas: "¿Le prestarías 12.000 euros?

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'Gran Hermano VIP 9' ha abierto sus puertas en una gala de estreno protagonizada por tensos y esperados reencuentros. Uno de ellos fue el de Belén Esteban y Raquel Bollo, antes compañeras cuya amistad superó agrias polémicas televisivas pero que se rompió cuando Raquel, decepcionada con ella, decidió cortar lazos. Tras años distanciadas, se reencontraban en el reality.

Lejos de distanciarse, nada más verse las antes amigas se abrazaban y besaban. Belén se declaraba muy nerviosa y le contaba a Raquel que acababa de reencontrarse con Jorge Javier. Belén le preguntaba cómo estaba y ella le prometía: "Vamos a poder hablar las cosas, arreglarlas".

Eso sí, le recordaba que fue ella quien le bloqueó en Instagram pero Belén le respondía que sí le podía hablar por Whatsapp. "Como la que tiene 12 años ahora y va bloqueando", bromeaba Raquel y Belén la acusaba de haberle dado "candela" este verano.

Jorge Javier Vázquez era el encargado de romper el hielo haciendo una broma: "¿Le prestarías 12.000 euros para hacer una reforma?", aludía así a la antigua polémica en la que Belén le prestó esta cantidad a Raquel, pero luego lo contó en televisión, lo que le dio mucha vergüenza a Raquel y provocó un problema entre ambas...

Todo se solucionó, Raquel recordaba que Belén ya pidió perdón y su compañera confesaba que volvería a prestárselos. Además, Junto a Jorge Javier Vázquez, recordaban tiempos pasados

La reacción de Anabel Pantoja al momentazo de Raquel Bollo y Belén Esteban

Su reencuentro provoca las reacciones, entre ellas, la de Anabel Pantoja, con la que ambas compartieron plató de televisión y a las que une una amistad.

Tras ver en directo lo ocurrido, Anabel publicaba una foto del abrazo de Belén y Raquel en su perfil de Instagram. La influencer celebraba el momento y, junto a la imagen, decía: "Todo mi apoyo". Además, les decía que ahora les toca "disfrutar" y ser "ellas mismas", un texto al que acompañaba la imagen de un corazón herido y unas manos haciendo la misma forma de corazón.

¿Por qué se rompió la amistad de Belén Esteban y Raquel Bollo?

Amigas, compañeras, cómplices... La amistad de Belén Esteban y Raquel Bollo era íntima. Superaron agrias polémicas juntas, se reconciliaron tras tiempo distanciadas, pero hay algo que no superaron.

Hubo un momento en que los hijos de Raquel Bollo, Manuel y Alma, participaron en 'Supervivientes'. Fue entonces cuando Raquel echó en falta algo más de su amiga, creyó que no estuvo a la altura para defender a sus hijos y esta decepción acabó con su amistad.

¿Conseguirá recuperarla en 'Gran Hermano VIP 9?