telecinco.es 20 NOV 2026 - 11:03h.

La apariencia y el tono, principal punto de debate tras el cara a cara de Sánchez y Feijóo

'La mirada crítica' analiza el cara a cara con números y pone la lupa en los detalles: ¿Qué palabra fue la más repetida?

El cara a cara de Pedro Sánchez y Feijóo, completo

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El cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones genera todo tipo de reacciones y Ana Rosa Quintana arrancaba su programa preguntándose: "¿Quién era ese señor triste vestido de vendedor de enciclopedias que ayer se hizo pasar por Sánchez?"

"El presidente hizo honor al color de su traje color topo y se comió un marrón frente a un líder de la oposición que salió a puerta gayola", continuaba diciendo la presentadora y apuntaba que, según su equipo, la estrategia del presidente del Gobierno era "imitar al Obama de 2008" y su tono moderado. Sin embargo, cree que no obtuvo el resultado perseguido: "Las estrategias son como los chistes, si los explicas, es que no se han entendido", decía y añadía: "Todos conocemos a Sánchez y no era ese señor".

En la mesa, los colaboradores apuntaban que el presidente estaba "actuando" y Ana Rosa se preguntaba: "¿A quién se le ha ocurrido vestirle de marrón en un plató blanco en televisión? Todo el mundo sabe cuál es el color de la televisión, es que era topo, era como triste".

La lupa sobre el debate

'La mirada crítica' analizaba las curiosidades de este cara a cara. Poniendo la lupa, las palabras más utilizadas cambian según el candidato, Feijóo pronunció la palabra "vivienda" en 36 ocasiones, dijo "impuesto" 26 veces, igual que "público". Por su parte, la mayor mención de Sánchez fue "público" seguido de partido, gobierno o vivienda.

Sacando más la lupa se cronometraron los tiempos. Sánchez habló un tiempo neto de 39.54 minutos y Alberto Núñez Feijóo solo 13 segundos menos. Destaca el número de interrupciones, con 60 del líder de la oposición y 22 del presidente del Gobierno.

El cara a cara, completo