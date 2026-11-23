telecinco.es 23 NOV 2026 - 11:33h.

Cristina Porta acusa a sus compañeros de provocarle mientras ella intenta contenerse

Belén Esteban se enfrentaba a ella asegurando que ha puesto motes a todos en la casa, Náyades le acusaba de jugar sucio y Raquel Bollo respondía a sus ataques

No te pierdas nada de lo que ocurre en la casa de 'GH VIP'

Compartir







Cristina Porta se ha enfrentado a Raquel Bollo, Náyades Lospitao y Gianmarco Onestini durante los primeros días de convivencia en la casa de 'GH VIP 9' y estos conflictos han generado el debate y el posicionamiento de otros muchos concursantes en la casa, dividiéndola.

El origen del conflicto con Cristina Porta

Antes de su conflicto en directo, Raquel y Cristina ya se enfrentaban en la cocina. Raquel acusaba a su compañera de pedir que no se hablara de "su tema" pero la aludida lo negaba, afirmando que fue ella misma quien lo sacó y pasaba al ataque: "Si fuera por ti, Raquel, no hablaríamos de nada"; "tengo 51 años y mucho detrás", le recordaba su compañera: "yo hablo con todo el mundo de todo".

"De la leche", se reía Cristina pero Raquel le replicaba: "No, de la mala leche que tú tienes, que sabes mucho". Cristina le acusaba entonces de estar "de perfil bajo" y Raquel de llamar la atención y hacer daño a Náyades: "Lo que yo no hago es tener maldad, a la criatura le duele que hables de su pareja". Y en ese punto intervenía la propia Náyades diciendo: "Si ella me dice 'vete a hablar de la isla en tono despectivo, tendré que contestarle. Tienes mucha maldad cuando hablas".

Náyades se quejaba entonces de la actitud de Cristina tachándola de “altiva”, “prepotente” y “súper déspota”. Por su parte, Cristina la acusaba de buscar el foco cuando cree que, quienes de verdad tienen talento, son buscados por las cámaras.

Tras los conflictos, en directo Cristina acusaba a sus compañeros de provocarle mientras ella se centra en contenerse. Sin embargo, mientras se quejaba de escuchar insultos, Belén Esteban estallaba y le acusaba de ponerle motes a todos en la casa. Además, le dejaba caer que si le ha escrito un mensaje es para preguntarle por su polémica con Juls Janeiro.

En los posicionamientos, Cristina se posicionaba tras Raquel Bollo, contaban que tenían buena relación y le acusaba de llamarle mala gente; "no, te dije que tenías maldad", replicaba ella.

Náyades deja claro a Cristina Porta lo que no va a consentir

En el rifirrafe en directo con Náyades, Cristina Porta apuntaba que es normal que se hable de ella y de su novio dado que acaba de participar en un programa: “No le he faltado el respeto”.

Pero Náyades no estaba de acuerdo. “Está vendiendo un discurso barato, no está diciendo la vedad, se tocaron temas feos, se habló de mi pareja y no voy a consentir que se pongan denominaciones a mi pareja que sean ciertas o que se le menosprecie porque haya ido a programas ni diciendo que se ha montado en la chepa de nadie, no voy a consentir que se hable mal de mi pareja", aseguraba.

Porta le acusaba de no decir la verdad, Náyades le tachaba de provocadora y su compañera se declaraba cansada de mentiras.

Los zascas de Gianmarco Onestini y Cristina Porta

Éste no fue su único enfrentamiento y es que acusa a Gianmarco de hacer un papel y a su hermano de hacerle mucho daño: "A mí me ha hecho mucho daño este tipo y no confío en los hombres". Pipi intentaba mediar entre ellos pero, en directo, el enfrentamiento empezaba de nuevo...