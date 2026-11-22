El artista ha recibido el alta a mediodía y a su salida ha puesto rumbo a su residencia de Madrid

Última hora sobre el estado de salud de Raphael: cancela su concierto en A Coruña con los espectadores en la sala por "indisposición"

Compartir







Raphael ha recibido el alta hospitalaria después de que tuviese que cancelar su actuación del sábado 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña debido a un problema de salud. Según ha informado 'La Voz de Galicia', el artista recibió el alta a las 12.00 horas de este domingo y a su salida ha puesto rumbo por carretera hacia su residencia de Madrid.

El cantante empezó a sentir "taquicardias y una subida de tensión" apenas 30 minutos antes del show. "Se encontraba algo nervioso e inquieto. Sabíamos que siendo un artista de su talla, salir a dar un concierto en pocos minutos no era el causante de esas emociones", resaltan desde Cávea, la organizadora del evento, a La Voz.

PUEDE INTERESARTE Raphael trabaja en un nuevo disco sobre México que grabará antes de finales de año: todos los detalles

Después de recibir atención sanitaria, fue evacuado en ambulancia al hospital Quirón de la ciudad gallega, donde ha pasado ingresado toda la noche. Según han confirmado fuentes hospitalarias,

"Mi estado de salud no me permitía subirme al escenario", afirma el cantante

"Todo está bien y ya me encuentro mucho mejor", escribió el artista en una publicación de Instagram, donde también quiso pedir disculpas a su público coruñés "por no haber podido acompañaros anoche": "Mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El público fue informado de la suspensión a través de la megafonía alrededor de las 20:30 horas. Desde la promotora han asegurado el reembolso íntegro de las localidades y han señalado que, por el momento, no se contempla una fecha alternativa.

Afortunadamente, su estado de salud no es grave aunque tendrá que realizarse una serie de pruebas para conocer el origen de estas taquicardias.

Raphael se encuentra inmerso en la gira 'Raphaelísimo', con la que ha retomado su calendario de conciertos, al mismo tiempo que Netflix estrena 'Aquel', una serie basada en su vida. Raphael se encuentra inmerso en la gira 'Raphaelísimo', con la que ha retomado su calendario de conciertos, al mismo tiempo que Netflix estrena 'Aquel', una serie basada en su vida. Pero todo está en el aire a la espera de los resultados médicos.