Estos dispositivos están concebidos para sorprender a quien interactúa con ellos y pueden ser de fabricación artesanal

Los agentes reconstruyen la rutina de El Ruso antes del tiroteo y de la explosión a través de las cámaras de seguridad de Oviedo

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Los expertos en explosivos y fuentes policiales creen que 'El Ruso' usó "una bomba trampa" en Oviedo. Así lo han determinado para explicar el funcionamiento del artefacto que Manuel Ferrero Álvarez dejó en Villafría el pasado 10 de noviembre y cuya explosión acabó con la vida del subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez y del perro policía "Deny", según informa 'La Nueva España'.

Estos dispositivos "están concebidos para sorprender a quien interactúa con ellos" y pueden ser de fabricación artesanal, sin necesidad de incorporar tecnología electrónica sofisticada. "Una bomba trampa no tiene por qué explotar al moverla", han aclarado los expertos.

Esta hipótesis gana credibilidad por cómo ocurrieron los hechos. Los agentes desplazaron la mochila sin que estallara y la detonación llegó después, supuestamente cuando "Deny" olisqueó la mochila para tratar de detectar si contenía explosivos.

La bomba podía haber tenido "un hilo muy fino"

Los especialistas señalan que "la bomba podía tener algún elemento prácticamente imperceptible", como un hilo muy fino "que se confundiera con el tejido de la mochila". Esto explicaría por qué los policías consiguieron trasladarla desde su posición inicial, sobre unos buzones, sin que estallara. Los expertos consideran menos probables otras hipótesis, tanto por las circunstancias de la explosión como por las dificultades técnicas que plantean.

Estas bombas también se pueden activar "mediante un mecanismo sensible a la luz", aunque las fuentes consultadas consideran "poco probable" esta hipótesis porque los primeros agentes que llegaron al lugar de los hechos detectaron una luz parpadeante en el interior de la mochila.

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También se contempló la posibilidad de un temporizador pero consideran más convincente la hipótesis de una bomba trampa porque la explosión coincidió con la segunda inspección de Deny. Esta circunstancia apunta a una posible relación entre la intervención del perro y la detonación, aunque no está demostrado que el animal provocara el estallido. Tampoco convence un sistema activado simplemente por cualquier movimiento, dado que "la mochila ya había sido desplazada" antes de estallar.

La detonación por radio también se considera improbable por las dificultades que plantearía una activación remota, ya que exige un radio que no esté muy lejos y 'El Ruso' abandonó la zona tras disparar a la adolescente. La utilización de un teléfono móvil también "exigiría componentes electrónicos adicionales", sin que se conozcan indicios de su presencia. La investigación está siendo dirigida por la Brigada de Información, especializada en la lucha antiterrorista.

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¿De qué estaba compuesto el explosivo?

Otra de las incógnitas es la composición del explosivo. Los especialistas contemplan "algún tipo de pólvora" sin excluir otras sustancias "como el amonal". Aunque lo que sí tienen claro es que usó "metralla para hacer más daño".

La experiencia de "El Ruso" en instalaciones y reparación de calderas pudo proporcionarle habilidades mecánicas y eléctricas, pero no acredita formación especializada en explosivos "ni que sea suficiente como para hacer una bomba de ese calibre". En 2017 escribió aseguró en un foro haber disparado "tres veces" contra un coche que lo perseguía después de cometer un atraco.

En 2019 también afirmó haber herido de bala a una persona en una pierna. Cinco meses antes del atentado de Villafría, en junio de 2026, intervino en un debate sobre un asalto con explosivos a una sucursal bancaria de Casinos, Valencia. Esto indica que 'El Ruso' ya estaba familiarizado con los explosivos, por lo menos, a nivel teórico.