El puertorriqueño publicó en su cuenta de TikTok un vídeo en el que adelantaba parte de la nueva canción que sacará junto a Mike Towers

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Rosalía y Rauw Alejandro han vuelto a convertirse en noticia este domingo 21 de noviembre después de que la cantante catalana -que arrasó en LOS40 Music Awards- le dejase un comentario en redes sociales. El puertorriqueño publicó en su cuenta de TikTok un vídeo en el que adelantaba parte de la nueva canción que sacará junto a Mike Towers.

"Tremendo desastre, dime", escribía en sus redes. Y, ante la sorpresa de los fans, Rosalía le comentó en la publicación: "Ok banger". Esa expresión es una jerga que se utiliza en internet y que combina "ok", que significa "vale o bien", con "banger", que quiere decir "temazo, canción pegadiza o éxito asegurado".

Tres años de la ruptura entre ambos artistas

Rosalía y Rauw Alejandro hicieron pública su ruptura tras casi tres años de relación y planes de boda. La revista 'People' fue la que adelantó que la artista española y el cantante puertorriqueño habían tomado caminos separados y desmentían rumores de infidelidad.

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La noticia pilló desprevenidos a todos sus seguidores, ya que se habían comprometido en marzo. Rosalía llegó a hablar de detalles de su boda, como del diseñador que se iba a encargar de su vestido de novia. La cantante publicó entonces un mensaje en el que pedía respeto y aseguraba que admiraba mucho a su ex.

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Él también ha declarado en alguna ocasión que vivieron una historia de amor sana y que la relación entre ellos terminó bien. Pero la publicación de 'La Perla' y otras indirectas hicieron creer a los fans de ambos que la ruptura no había sido tan positiva.