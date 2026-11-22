El motorista ha acabado noveno este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal

Marc Márquez ha igualado al italiano Giacomo Agostini con ocho títulos en la máxima categoría del motociclismo

Compartir







El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha proclamado por octava vez campeón del mundo de MotoGP después de terminar noveno este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo, dominada por sus dos contendientes por el título, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el español Jorge Martín (Aprilia), que a pesar de ocupar los dos primeros puestos del podio no han podido evitar el décimo título en el campeonato del de Cervera.

Le valía con acabar en novena posición para defender de sí mismo, y fue noveno. Después de su caída en la esprint del sábado, el catalán contemporizó, aseguró y celebró su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012.

Marc Márquez iguala al italiano Giacomo Agostini

Con su segundo entorchado con Ducati, Márquez ha igualado al italiano Giacomo Agostini con ocho títulos en la máxima categoría del motociclismo.

En esta temporada 2026, Márquez ha sudado más que en la anterior para llevarse la gloria de MotoGP porque 'Martinator', quien atraviesa su particular historia de superación de lesiones, no se ha rendido buscando la corona de la categoría 'reina' hasta hincar su rodilla en Portimão (Portugal), en el vigesimoprimer y penúltimo Gran Premio de este intenso curso.

Finalmente, Marc Márquez se ha llevado el gato al agua del Algarve y su décimo entorchado de Mundial lo ha acercado a su añorado compatriota Ángel Nieto (13) y a Giacomo Agostini, cuyos 15 títulos totales hacen que continúe como piloto más laureado de este palmarés sobre dos ruedas.