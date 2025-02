Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (05-02-2025)

El presidente estadounidense, Donald Trump , ha afirmado este martes que Estados Unidos "se hará cargo" de la Franja de Gaza "a largo plazo" tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamás, después de 18 meses de constantes bombardeos israelíes. Trump busca convertir la zona en la "Riviera de Oriente Medio", aunque no cuenta con los palestinos, que pretende que dejen sus hogares y pongan rumbo a Jordania y Egipto.

El técnico de la selección masculina se ha desmarcado de las coacciones para que no denunciara el incidente del beso no consentido de Rubiales y asegura que no se enteró de la repercusión del asunto hasta llegar a España.