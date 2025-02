Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (27/02/2025)

La ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, identificada por las siglas JRG, ha testificado este jueves en el Tribunal Supremo (TS), donde ha declarado que asumía que tanto el piso donde estuvo viviendo tres años como el trabajo que consiguió en dos empresas públicas vinieron de la mano del ex dirigente socialista. La joven incluso ha reconocido que no llegó a realizar trabajo alguno en esas compañías pero sí cobró.