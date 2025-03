Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (13/03/2025)

Nuñez Feijóo ha sido el primero en la ronda de conversaciones con Pedro Sánchez sobre el aumento del gasto militar en España. La reunión tras concluir la primera impresión no ha sido buena. "Salimos igual que entramos". El líder del PP ha sido muy crítico acusando al jefe del Gobierno de "no tener plan" y de querer "gobernar sin contar con el Congreso de los diputados", ha afirmado en rueda de prensa, tras el encuentro en Moncloa. Feijóo ha asegurado que " la reunión me ha servido que este gobierno no está preparado para mantener un diálogo productivo", y que no muestra "respeto por la fuerza mayoritaria", que es el PP.