Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (11/04/2025)

El piloto del helicóptero accidentado en Nueva York pudo quedarse sin combustible. Es lo que ha dicho el dueño de la empresa que operaba el vuelo a la prensa norteamericana. A bordo iban una familia española y el piloto. Han muerto todos. “Él [el piloto] llamó para avisar que estaba aterrizando y que necesitaba combustible, y debería haberle llevado unos tres minutos llegar, pero 20 minutos después, no llegó”, ha dicho Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter Tours al diario The Telegraph.