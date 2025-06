Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (01-06-2025)

Ayuso celebra un acto en Madrid por el ecuador de su mandato

Ayuso celebra un acto en Madrid por el ecuador de su mandato

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este domingo su apoyo a una guardia civil que "no tiene por qué" soportar a un Gobierno que "no conoce límites" y que "no soporta que cada funcionario haga su trabajo". Así lo ha expresado desde un acto de los 'populares' en el Parque Berlín, después de que el PP haya acusado al Gobierno de seguir propagando la mentira de que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez y haya exigido una rectificación después de que lo hayan hecho varios medios de comunicación.

Asociaciones de víctimas de residencias homenajean a fallecidos en pandemia

Las asociaciones 7.291 Verdad y Justicia y Pladigmare, que representan a familiares de fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia, han pedido este domingo "que se investigue y se esclarezca la verdad" de lo ocurrido en estos centros a causa de los "protocolos de la vergüenza", en referencia a las directrices para no derivar a los residentes a los hospitales.