Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (12/06/2025)

Sánchez pide perdón tras la dimisión de Cerdán

Feijóo exige comicios y todos reclaman explicaciones

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, trata de sobrevivir a la mayor crisis de su Gobierno por la implicación de la élite socialista en una trama de corrupción y amaños de obras públicas. Este jueves ha caído Santos Cerdán, secretario de Organización y hombre fuerte del PSOE durante más de una década. El propio presidente, dando veracidad a los indicios delictivos, ha apartado al diputado navarro, con quien ha trabajado "codo con codo" y de quien se ha llevado una "enorme decepción". Sánchez espera sortear el escándalo con una auditoría externa y, tras pedir perdón a la ciudadanía, se ha mostrado decidido a resistir afirmando que no contempla acortar la legislatura.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las explicaciones de Pedro Sánchez le resultan "decepcionantes". El líder de la oposición quiere elecciones inminentes y solicita a los socios del PSOE que dejen de ser cómplices. "No es creíble que no se enterase de nada", ha subrayado el político gallego. Junts ha pedido una reunión urgente para evaluar la "viabilidad" de la legislatura y Sumar, el partido con el que Sánchez gobierna, deja claro que no bastan las disculpas y apunta que no mirará para otro lado.