Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (17/06/2025)

Los socios del Gobierno exigen "garantías" a Sánchez para su continuidad

La causa del apagón fue "multifactorial": Aagesen anuncia un decreto ley para regular mejor el sistema

El Gobierno de Pedro Sánchez permanece más débil que nunca y España se ve abocada a una situación de bloqueo institucional. El jefe del Ejecutivo no contempla el adelanto electoral y tampoco se va a someter a una cuestión de confianza porque en Moncloa no tienen claros los apoyos explícitos hacia él por parte de sus socios tras los últimos escándalos de corrupción. Sin embargo, en estos momentos la oposición tampoco tiene opciones: la moción de censura no prosperaría solo con PP y VOX.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dicho este martes que el apagón del 28 de abril se produjo por un problema "multifactorial" que implica episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales, y ya ha avanzado que la próxima semana aprobará un decreto ley para supervisar mejor el sistema para un episodio similar no se vuelva a producir.