Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (04/07/2025)

El Partido Popular ha inaugurado su XXI Congreso, con Alberto Núñez Feijóo como único candidato a renovar la presidencia

Varias explosiones han provocado un incendio en una fábrica de baterías de litio de Azuqueca de Henares, Guadalajara

El Congreso del PP: ofensiva de un aclamado Feijóo, arropado por Aznar y Rajoy

El Partido Popular ha inaugurado este viernes su XXI Congreso, con Alberto Núñez Feijóo como único candidato a la renovación de la presidencia de la formación. Pero no ha estado solo. Ahí le estaban arropando Aznar y Rajoy, cada uno a su estilo. Llegaba Feijóo arropado por música rock, pero el gran solo lo protagonizó Aznar , acercando al presidente a la cárcel con una frase más que categórica. "Si pactas los presupuestos en una cárcel y tienes como socios a delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel". El tono opuesto empleó Mariano Rajoy que, como siempre, pidió a Feijóo un PP sensato, moderado, con sentido común, alejado de revanchas. Y le advirtió una cosa: no caer en un nuevo Sanchismo, pero con las "siglas del PP".

Varias explosiones provocan un incendio en una fábrica de baterías de litio en Guadalajara

Varias explosiones han provocado este viernes un incendio en una fábrica de baterías de litio ubicada en el polígono de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, a la que se han trasladado varias dotaciones de bomberos para apagar el fuego.