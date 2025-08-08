Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (08/08/2025)

La UME despliega efectivos por el incendio en Ávila, en nivel 2 de peligrosidad

Alessandra García camina de Manilva a Nerja vestida de rojo en un proyecto artístico sobre la vida en la playa

La circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid se encuentra interrumpida entre los municipios abulenses de Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués como consecuencia del incendio declarado en San Bartolomé de Pinares, también en la provincia de Ávila y declarado con nivel 2 de peligrosidad, por lo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha desplazado medios de extinción. Debido a la proximidad, la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del INFOMA.

Una mujer vestida de rojo que caminaba por una playa de Málaga ha despertado expectación. Su atuendo —medias, zapatos, todo color carmín— no pasa desapercibido en un entorno siempre lleno de bañistas. Se la ha visto en esta playa de Manilva, pero también en muchas otras de la provincia. ¿Quién es esta mujer de rojo que está sorprendiendo a todos?