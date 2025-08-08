La Comunidad de Madrid (INFOMA) activa el nivel 1 debido a la proximidad del incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila)

Ávila vuelve a ser golpeada por el fuego: decretado el nivel 2 de emergencia y línea de tren interrumpida con Madrid

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a la proximidad del incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila) al municipio madrileño de Valdemaqueda.

El Gobierno regional ha enviado este viernes cinco helicópteros, dos bulldozer y 14 dotaciones de los cuerpos regionales de bomberos, brigadas forestales y agentes forestales para ayudar a extinguir el incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila), según ha trasladado Emergencias 112 en la red social 'X'.

Además, la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha informado que ya han salido efectivos pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención BIEM1y BIEM5 desde sus bases en Torrejón de Ardoz y León para sumarse a las labores de extinción.

Por su parte, la Junta de Castilla y León elevó a Índice de Gravedad 2 este fuego forestal en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Según los datos del portal de información sobre incendios Inforcyl, recogidos por Europa Press, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

En ese momento trabajan en él más de cuarenta medios terrestres y aéreos, según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press.

En otro orden, según ha informado la cuenta oficial @INFOAdif, el incendio ha obligado a cortar la circulación en el tramo entre Herradón La Cañada y Zarzalejo, y se encuentra interrumpida la circulación entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, del trayecto Villalba de Guadarrama-Ávila.

Por último, la Asociación de Trabajadores de las BRIF del Gobierno también ha informado de que el BRIF Iglesuela se encuentra trabajando sobre el flanco izquierdo, y "avanza con serias dificultades debido al paveseo continuo del incendio" y advierten "de algo de cizalladura".