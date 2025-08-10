Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (09/08/2025)

La ola de calor se prolonga e intensifica: Canarias, en aviso rojo

Encaramos una madrugada más con temperaturas tropicales. La ola de calor va a seguir con nosotros, por lo menos, hasta el jueves 14 de agosto y las próximas horas van a ser sofocantes. Unas temperaturas que llenan los chiringuitos en la costa pero que dejan vacíos muchos otros negocios. Este fin de semana, el aviso rojo se lo lleva Canarias. En amplias zonas del archipiélago se alcanzan los 38-39 grados, especialmente en el interior, y se superan los 40 grados en el interior de la mitad sur de la isla de Gran Canaria, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Susto en Córdoba: afectadas tres capillas de la Mezquita

El incendio en la Mezquita de Córdoba ha destrozado la cubierta de tres de sus capillas. La rápida actuación de los bomberos evitó una catástrofe mayor. Cobijo de varias religiones y reflejo de nuestra riqueza cultural, esta joya artística, Patrimonio de la Humanidad, es catedral desde la Reconquista y llegó a ser la segunda mezquita más grande del mundo, sólo por detrás de la de La Meca.