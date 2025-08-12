Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (12-08-2025)

El incendio de Tres Cantos, en fase de control tras quemar 1.500 hectáreas

Alerta en casi toda España por calor, lluvia y tormenta este martes

Compartir







El incendio de Tres Cantos, en fase de control tras quemar 1.500 hectáreas

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado este martes que el incendio de Tres Cantos está perimetrado y en fase de control, con situación operativa de nivel 2 todavía activa, pero ha alertado de las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas.

Alerta en casi toda España por calor, lluvia y tormenta este martes

Casi toda España estará en aviso este martes por altas temperaturas, lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que ha activado el nivel rojo (extremo) en Córdoba y Sevilla por el calor, ya que los termómetros alcanzarán los 44ºC. También tienen activo el aviso rojo Huelva, y Guipúzcoa y Vizcaya por máximas de entre 40ºC y 42ºC.