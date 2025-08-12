Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (12/08/2025)

El Gobierno activa la fase de preemergencia por los incendios y la UME despliega 1.000 efectivos

Un incendio en Ourense interrumpe la circulación del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene actualmente cerca de un millar de militares desplegados en los diferentes puntos del país con incendios activos, según ha trasladado la propia unidad militar en una publicación en redes sociales, donde ha explicado que los efectivos están colaborando en siete incendios: Tres Cantos (Comunidad de Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas (Zamora), Puercas (Zamora), Yeres (León), Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Orense).

Un incendio con varios focos en la provincia de Ourense ha interrumpido durante cinco horas el servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y Ourense. La incidencia ya se ha resuelto y se retoma el tráfico, aunque con demoras.