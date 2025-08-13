Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (13-08-2025)

España continúa ardiendo con focos activos en Extremadura, Zamora, León o Galicia
Aemet advierte de que nunca ha habido un periodo tan cálido que abarcara casi todo agosto
España continúa ardiendo con focos activos en Extremadura, Zamora, León o Galicia
14 incendios siguen quemando España en siete Comunidades Autónomas. Cada día se suma uno nuevo y continúan activos los que más preocupan. En Galicia, León, Zamora o en Asturias. Esta última semana de incendios deja, de momento, en torno a 26.000 hectáreas quemadas en España y más de 8.000 vecinos desalojados y dos fallecidos.
Aemet advierte de que nunca ha habido un periodo tan cálido que abarcara casi todo agosto
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que "con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025" en España. Según ha explicado, sólo se le acerca el mismo período de agosto de 2003.