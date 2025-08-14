Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (14-08-2025)

El incendio de Molezuelas en Zamora ya es el peor de la historia de España

El incendio de Molezuelas, en Zamora, ya se habría convertido en el mayor incendio de la historia de España, al menos desde que hay registros, que comenzaron en 1968. Este incendio sigue activo y arrasado 38.000 hectáreas y se esperan bastantes más.

La Dirección General de Tráfico (DGT) da comienzo a partir de las tres de la tarde de este jueves la operación especial del puente del 15 de agosto, en la que se prevén unos siete millones de desplazamientos por carretera en un momento en el que urge estar informados para evitar vías cortadas por incendios.