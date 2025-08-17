Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (17-08-2025)

Pedro Sánchez anuncia 500 militares más en la lucha contra los incendios

Pedro Sánchez anuncia 500 militares más en la lucha contra los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se destinarán otros 500 militares en la lucha contra los incendios que afectan a Galicia, Castilla y León y Extremadura, y ha pedido a los ciudadanos que "estén muy atentos" a las indicaciones de profesionales porque "quedan días complejos". Así lo ha anunciado este domingo durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, donde ha estado acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

La llamada 'coalición de los dispuestos', el grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz con Rusia, acompañará este próximo lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para exhibir un "frente unido" ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Nuestro objetivo para mañana es simple", ha explicado el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la reunión telemática de este domingo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes. "El primero es recordar que queremos la paz, una paz sólida y sostenible, presentar un frente unido y reiterar quién está del lado del derecho Internacional", ha manifestado.