El emotivo regreso a casa de los vecinos evacuados por los incendios de Zamora

Los incendios que azotan también a Portugal están dejando impactantes imágenes como el impresionante tornado de fuego que se ha formado durante uno de los incendios que azotan al país luso. El fenómeno ha provocado el pánico entre las personas que se encontraban en la zona. En el país vecino, los incendios forestales no dan tregua. El fuego ha consumido unas 64.000 hectáreas de terreno. Las llamas han devoran también varias viviendas y ya lamentan un muerto y un herido grave.

Los vecinos desalojados por los incendios de la provincia de Zamora, han podido regresar durante la mañana de este domingo a sus viviendas después de que el incendio forestal que afectaba a la zona haya disminuido su intensidad y el perímetro más cercano al casco urbano haya quedado asegurado por los servicios de extinción. Según la Junta de Castilla y León, la evolución favorable del fuego permitió levantar las medidas preventivas aplicadas el viernes, cuando el avance de las llamas obligó a evacuar de forma temporal varias viviendas por precaución. Aunque el incendio continúa activo en algunas zonas de difícil acceso, los bomberos centran su trabajo en labores de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reproducciones.