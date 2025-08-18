Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (18-08-2025)

Un bombero muerto y otro herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, León

La falta de medios es la gran queja de los afectados por los incendios

Compartir







Un bombero muerto y otro herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León)

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén. El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero -un peón que ha resultado herido leve-, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León que participaba en las labores de extinción.

La falta de medios es la gran queja de los afectados por los incendios

Vecinos de muchas localidades donde el fuego está arrasando miles de hectáreas se sienten abandonados y luchan, con lo que pueden, para salvar sus casas y sus bosques.

La imagen de los vecinos tratando de salvar sus casas se repite desde Extremadura, con unos incendios que no dejan de crecer, hasta Galicia, que sigue ardiendo una semana después y amenaza poblaciones como el Barco de Valdeorras.