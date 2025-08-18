Logo de InformativosInformativos
A la carta
Programas completos

Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (18-08-2025)

Con Bricio Segovia Informativos Telecinco 2025 Matinal 18/08/2025
Las noticias, de la mano de Bricio SegoviaInformativos Telecinco

  • Un bombero muerto y otro herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, León

  • La falta de medios es la gran queja de los afectados por los incendios

Compartir

Un bombero muerto y otro herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León)

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén. El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero -un peón que ha resultado herido leve-, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León que participaba en las labores de extinción.

PUEDE INTERESARTE

La falta de medios es la gran queja de los afectados por los incendios

Vecinos de muchas localidades donde el fuego está arrasando miles de hectáreas se sienten abandonados y luchan, con lo que pueden, para salvar sus casas y sus bosques.

La imagen de los vecinos tratando de salvar sus casas se repite desde Extremadura, con unos incendios que no dejan de crecer, hasta Galicia, que sigue ardiendo una semana después y amenaza poblaciones como el Barco de Valdeorras.

Temas