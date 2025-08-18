El incendio de Jarilla, en Extremadura, lleva varios días descontrolado

Última hora de los incendios en España: la amenaza del fuego llega al corazón de los Picos de Europa

Compartir







ExtremaduraEl incendio de Jarilla, en Extremadura, amenaza ahora con pasar a Castilla y León. El fuego lleva casi una semana ardiendo, alimentado por el viento.

Este incendio, que lleva varios días descontrolado después de que volviera a reactivarse, se encuentra en una zona de monte de difícil acceso y gran riqueza medioambiental. Este lunes el fuego está activo, descontrolado y con una evolución desfavorable.

En él actuaban este domingo 350 efectivos del Plan Infoex, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de las Brigadas de Refuerzo contra los Incendios Forestales (BRIF), así como 17 medios aéreos.

PUEDE INTERESARTE Muere un bombero y otro resulta herido tras volcar una autobomba en Espinoso de Compludo durante la extinción del incendio de Yeres, León

Decae la evacuación de Viñas de la Mata y se levanta el confinamiento en Casas del Monte y Segura de Toro

La Junta de Extremadura ha levantado las medidas de evacuación de la urbanización Viñas de la Mata, tras haberse logrado estabilizar el fuego en Casar de Cáceres, así como las de confinamiento de Casas del Monte y Segura de Toro que fueron adoptadas por la desfavorable evolución del incendio de Jarilla.

El Centro 112 de Extremadura ha recomendado no hacer uso de las piscinas naturales de Casas del Monte y Segura de Toro en aras de evitar afluencia de usuarios externos a esas localidades cacereñas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De acuerdo con las medidas adoptadas en este último Cecopi de la jornada, las autoridades han decidido mantener la evacuación de las alrededor de 80 casas diseminadas de Hervás, Rebollar y Gargantilla; así como los confinamientos de Hervás y la urbanización Cuartos de Baño, el cual fue decretado a causa del fuego declarado en la zona de Aliseda.