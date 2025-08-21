Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (21-08-2025)

Los vecinos de Igüeña, en León, luchas ellos mismos contra el avance del fuego

Netanyahu pide al Ejército que acelere los plazos para tomar la ciudad de Gaza

En plena oleada de unos incendios sin precedentes cuesta creer que el fuego que más preocupa a esta hora ha sido provocado. Los vecinos de Igüeña, en el Bierzo leonés, están viviendo una absoluta pesadilla. La están viviendo solos. Se ven cercados por las llamas y hasta allí no han llegado efectivos para apoyarlos en la lucha contra el fuego. Son ellos mismos los que ponen sus vidas en peligro para evitar que las llamas sigan avanzando, porque el aferro a sus casas, a sus recuerdos, a su pueblo, es más fuerte que el miedo a unas llamas que en cuestión de minutos pueden acabar con todo.

El plan para la invasión de Gaza ha comenzado. Israel ya tiene todo listo para iniciar la operación Carros de Gedeón 2. Netanyahu ha llamado a 60.000 reservistas para esta ofensiva total que también pretende dividir otro territorio palestino ocupado: Cisjordania. Quiere crear un nuevo asentamiento con más de 3.400 familias de colonos. El Gobierno de Netanyahu aprobó el 8 de agosto la intensificación de esta ofensiva y en las últimas horas ha terminado de perfilar los planes concretos, que contemplan la llamada a filas de decenas de miles de reservistas. Prevé, además, el desplazamiento masivo de los habitantes de la ciudad de Gaza.