Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (21-08-2025)

Realojan a seis poblaciones afectadas por los incendios en León, donde se registran evoluciones favorables

Aumenta la tensión política tras la gestión de los incendios en España

Compartir







Realojan a seis poblaciones afectadas por los incendios en León, donde se registran evoluciones favorables

La evolución de los incendios de Fasgar y Barniedo de la Reina, en León, ha permitido el realojo de los habitantes de seis localidades de la provincia, aunque aún quedan 1.518 vecinos desalojados y dos poblaciones confinadas con 54 habitantes. Los vecinos del municipio leonés de Igüeña han luchado durante toda la noche contra las llamas para evitar que el fuego llegase al municipio. Muchos se resistían a abandonar sus casas y han permanecido en vela pendientes del incendio. Gracias a la bajada de temperaturas ya de madrugada y al trabajo de los bomberos la situación se ha calmado, pero el fuego avanza hacia la montaña y ahora amenaza a otro pueblo de la zona.

Aumenta la tensión política tras la gestión de los incendios en España

Mientras el monte arde, la polémica por la gestión de los incendios aumenta. El Gobierno central mantiene que las comunidades afectadas tardaron en solicitar ayuda y los medios llegaron cuando tenían que llegar. El PP ha avivado aún más la llama al criticar a Protección Civil y la supuesta falta de ayudas. Ha sido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, el que ha señalado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, por ser una "pirómana más" y ha pedido al Gobierno que se entere "de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional".