Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (24-08-2025)

El viento reactiva incendios en Castilla y León y Asturias

‘Informativos Telecinco’ habla con Juan Montenegro, fundador de la UME

El viento de las últimas horas ha reactivado varios incendios en Castilla y León y Asturias. Hay al menos 300 desalojados y la lucha continúa dando muchos problemas en la comarca gallega de Valdeorras. La situación general mejora a cuentagotas. Todo el mundo mira al cielo a la espera de unas lluvias que tardarán en llegar a las zonas afectadas.

‘Informativos Telecinco’ habla con Juan Montenegro, uno de los fundadores de la Unida Militar de Emergencias (UME). Ahora considera que aquella unidad que se formó hace 20 años necesita ser reforzada para adaptarse a los nuevos tiempos. Cree que se deben agilizar las sinergias entre comunidades y Gobierno central en este tipo de situaciones y que se necesitan más medios, para no volver a ver a los vecinos apagar el fuego con sus propias manos.