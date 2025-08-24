Una intoxicación alimentaria habría afectado a medio centenar de clientes de un hotel situado en La Manga, Murcia

¿Cómo reclamar una intoxicación alimentaria en un restaurante?

MurciaLa Consejería de Salud ha advertido de una intoxicación alimentaria que ha afectado a al menos 50 personas hospedadas en el hotel Cavanna de La Manga, según han podido conocer fuentes del diario local 'LA VERDAD'.

Al parecer, hasta el complejo hotelero se ha desplazado personal sanitario del 112 para atender clínicamente a los enfermos. Desde el diario local anteriormente citado se ha apuntado a que los clientes del hotel afectados por esta intoxicación alimentaria "presentan sintomatología leve" desde la pasada noche del sábado 23 de agosto.

La intoxicación alimentaria en el hotel de Murcia

Afortunadamente, ninguno de los afectados ha requerido hasta el momento ningún tipo de ingreso hospitalario debido a esta intoxicación. Los síntomas que han presentado los afectados varían desde vómitos hasta diarreas.

"En concreto, cinco equipos de Soporte Vital Avanzado (SVA) fueron movilizados por el 061 en las puertas del establecimiento desde la medianoche de este domingo", informan desde 'LA VERDAD'.

Nada más recibir la alerta de esta intoxicación, los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud de la Región de Murcia han iniciado una investigación "para determinar el origen concreto de este virus", detallan desde el diario local.

Pasos a seguir en caso de haber sufrido una intoxicación alimentaria en un local o en un hotel

Hay que recordar que existen diferentes motivos por los que un alimento consumido puede provocar una intoxicación alimentaria en el cliente, todas ellas con efectos en la salud que pueden ser más o menos graves. Por lo que es responsabilidad del establecimiento si la causa es un producto consumido en su local.

Si se está convencido de que un alimento consumido en un local le ha provocado una intoxicación alimentaria debe seguir una serie de pasos para poder reclamar la responsabilidad al local:

Parte médico : acudir inmediatamente tras los primeros síntomas a un médico que le realice un informe de lo que le sucede.

: acudir inmediatamente tras los primeros síntomas a un médico que le realice un informe de lo que le sucede. Recibo : para demostrar que hemos estado en el lugar al que pedimos responsabilidades debemos de conservar el recibo o ticket de la cuenta.

: para demostrar que hemos estado en el lugar al que pedimos responsabilidades debemos de conservar el recibo o ticket de la cuenta. Reclamación a la Asociación de Consumidores.

¿Qué plazo existe?

En caso de haber sufrido una intoxicación alimentaria debe acudir al médico lo antes posible para que se pueda demostrar con el informe la relación entre el consumo del alimento y la posterior enfermedad.

Cuanto más tiempo pase más difícil será relacionar la ingesta del alimento con la indisposición de la persona afectada, por lo tanto, será más difícil que salga favorable una compensación por parte del local.

Enfermedades de transmisión alimentaria

El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (CODINMA) recuerda la importancia de "extremar las precauciones durante todo el año" para evitar las intoxicaciones alimentarias.

Tal y como recuerdan, las enfermedades de transmisión alimentaria, también conocidas como "toxiinfecciones alimentarias" se producen por la ingestión de alimentos contaminados con agentes biológicos o sus toxinas.

La enfermedad puede estar causada por la ingestión de bacterias o virus vehiculados en el alimento (infección); por ejemplo, la salmonelosis, o de toxinas producidas por aquellas previamente formadas en el alimento (intoxicación), como la gastroenteritis por Enterotoxina Estafilocócica, o por formas parasitarias en fases concretas de su ciclo evolutivo (infestación) como el Anisakis.